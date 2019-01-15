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Sevimli köpek, su yerine gölgesini içmeye çalıştı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 15.01.2019 22:15 | Son Güncelleme

Pug cinsi köpek, suyla gölgesini ayırt edemeyince ortaya bu görüntüler çıktı.

Şaşkın köpek su yerine, gölgesini içmeye çalıştı.

Pug cinsi bu köpek, suyla gölgesini ayırt edemeyince ortaya bu görüntüler çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan video izlenme rekorları kırdı.

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Anahtar Kelimeler:
köpek Su sosyal medya

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