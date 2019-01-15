Sevimli köpek, su yerine gölgesini içmeye çalıştı

\u015ea\u015fk\u0131n k\u00f6pek su yerine, g\u00f6lgesini i\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\nPug cinsi bu k\u00f6pek, suyla g\u00f6lgesini ay\u0131rt edemeyince ortaya bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler \u00e7\u0131kt\u0131. Sosyal medyada h\u0131zla yay\u0131lan video izlenme rekorlar\u0131 k\u0131rd\u0131.Herkes ak\u0131n ak\u0131n oraya gitti!Yapt\u0131\u011f\u0131 \u015fakayla ak\u0131llar\u0131n\u0131 ald\u0131Bu papa\u011fan herkesi \u015fa\u015f\u0131rt\u0131yor
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