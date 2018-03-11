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'Şevkat Yerimdar'dan kötü haber

ŞEVKAT YERİMDAR HABERLERİ  | 11.03.2018 16:48 | Son Güncelleme

Yaz döneminde Fox TV'de yayınlanmaya başlayan dizi, ekranlara veda ediyor.

'Şevkat Yerimdar'dan kötü haber

FOX TV'de yayınlanan Şevkat Yerimdar başladığı ilk günlerde reytinglerde üst sıralarda yer alıyordu. Cuma akşamları yayınlanan dizi reytinglerde düşüş yaşayınca kanal fişini anında çekti.

FOX, Limon Yapım imzalı dizisi 'Şevkat Yerimdar'la ilgili final kararı aldı. Cuma akşamları ekrana gelen dizi, geçen yıl aylarca rafta bekletildikten sonra yaz sezonunda seyirciyle buluşturulmuş ve geçen yaz sezonu en yüksek reytinge ulaşan yapım olarak kanalın yüzünü güldürmüştü.

44. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

FOX'un tekrarını en çok yayınladığı dizilerin de başında gelen projenin son dönemde düşen reytinglerinin yanı sıra reklam alamadığı da gündeme geliyordu.

Bülent İşbilen'in yönetmen koltuğu oturduğu dizinin 44. bölümünde final yapmasına karar verildi. Şevkat Yerimdar'ın yerine Pastel Film imzalı Çukurdere dizisinin yayınlanacağı konuşuluyor.

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şavkat yerimdar fox

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
eeeee filimden çok 8eziktaşın reklamını yaparsan reytingi düşer
kurtulduk!
güzel diziydi yazık oldu:(
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