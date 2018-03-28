Şevkat Yerimdar erken sezon finali yapıyor!

Yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın üstlendiği FOX dizisi Şevkat Yerimdar, eğlenceli ve sürprizlerle dolu sezon finaliyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Şevkat Yerimdar'ın Cuma günü ekrana gelecek 44. bölüm sezon finali özeti şöyle:

Esin ve Şevkat evlendiklerinden beri yalnız kalamamışlardır ve baş başa vakit geçirebilmek için balayına gitmeye karar verirler. Fakat daha yola çıkamadan işler karışmaya başlar. Yeni evli çift, üst üste meydana gelen olayları aşarak balayına çıkmaya kararlıdır.

Tezene İsmail’i terk eder. İsmail üzüntüsünden gene çatıya çıkar. Bu sefer atlamaya kararlıdır. Mahalleli onu atlamamaya ikna etmek için seferber olur.

Cuma, Bostan Bank’ın temsilciliği alır ve zengin olma hayalleri kurar. Fakat hayalleri suya düşecektir.