MAGAZİN

Şevkat Yerimdar erken sezon finali yapıyor!

DİZİ HABERLERİ  | 28.03.2018 22:56 | Son Güncelleme

Yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın üstlendiği FOX dizisi Şevkat Yerimdar sezona erken veda ediyor.

Şevkat Yerimdar erken sezon finali yapıyor!

Yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın üstlendiği FOX dizisi Şevkat Yerimdar, eğlenceli ve sürprizlerle dolu sezon finaliyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Şevkat Yerimdar'ın Cuma günü ekrana gelecek 44. bölüm sezon finali özeti şöyle:
Esin ve Şevkat evlendiklerinden beri yalnız kalamamışlardır ve baş başa vakit geçirebilmek için balayına gitmeye karar verirler. Fakat daha yola çıkamadan işler karışmaya başlar. Yeni evli çift, üst üste meydana gelen olayları aşarak balayına çıkmaya kararlıdır.

Tezene İsmail’i terk eder. İsmail üzüntüsünden gene çatıya çıkar. Bu sefer atlamaya kararlıdır. Mahalleli onu atlamamaya ikna etmek için seferber olur.
Cuma, Bostan Bank’ın temsilciliği alır ve zengin olma hayalleri kurar. Fakat hayalleri suya düşecektir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şevkat Yerimdar Şevkat Yerimdar sezon finali

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sen Anlat Karadeniz dizisinde şoke eden kadına şiddet sahnesi! Vedat bu defa Berrak'a işkence yaptı

Sen Anlat Karadeniz dizisinde şoke eden kadına şiddet sahnesi! Vedat bu defa Berrak'a işkence yaptı

Gizem Karaca İnsanlık Suçu dizisinde Sema rolüyle ekranlara geri dönüyor

Gizem Karaca İnsanlık Suçu dizisinde Sema rolüyle ekranlara geri dönüyor

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Ufak Tefek Cinayetler 23. yeni bölüm fragmanı ve sneekpeek: Merye'ye büyük şok! (Son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 23. yeni bölüm fragmanı ve sneekpeek: Merye'ye büyük şok! (Son bölüm izle)

Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. bölüm fragmanı! 'Ava gidiyoruz Delibaş şimdi av zamanı'

Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. bölüm fragmanı! 'Ava gidiyoruz Delibaş şimdi av zamanı'

Avlu dizisi için 4 aylık çalışmayla dev plato kuruldu

Avlu dizisi için 4 aylık çalışmayla dev plato kuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.