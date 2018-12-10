MAGAZİN

Şevket Çoruh'tan örnek hareket!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.12.2018 16:44 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiser'i, ünlü oyuncu Şevket Çoruh, Adana'da kemik iliği nakli tedavisi gören minik hayranına sürpriz bir ziyaret yaptı.

Şevket Çoruh'tan örnek hareket!

Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiser'i, ünlü oyuncu Şevket Çoruh, Adana'da kemik iliği nakli tedavisi gören Emir Kaan'a sürpriz bir ziyaret yaptı. Sanatçının hayranı olan Emir Kaan, karşısında Şevket Çoruh'u görünce heyecanlı anlar yaşadı.

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ZİYARETİYLE BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

11 yaşındaki Kemik İliği hastası Emir Kaan Şevik, aylardır sosyal medyadan ulaşmaya çalıştığı Şevket Çoruh'un sürpriz ziyaretiyle büyük sevinç yaşadı. Adana'da sahnelenen tiyatro oyunu için şehre gelen sanatçı Şevket Çoruh çağrıları karşılıksız bırakmadı ve minik Emir'i hastanede ziyaret etti.

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HEYECANDAN KONUŞAMAYINCA MEKTUP YAZDI

Arka Sokaklar dizisinde Şevket Çoruh'un canlandırdığı Mesut Komiser'in köpeği Garip'i çok sevmesinden etkilenen ve komiser karakterine hayran olan Emir Kaan Sevik, buluşma sırasında çok heyecanlandı. Sohbet sırasında heyecandan kendini yeterince ifade edemediğini düşünen Emir, kısa bir mektup yazarak Şevket Çoruh'a verdi.

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İSTANBUL'A DAVET ETTİ

Şevket Çoruh ise küçük Emir'e geçmiş olsun dedikten sonra iyileşir iyileşmez gelmesi için İstanbul'daki oyun setine de davet etti. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada ikili bol bol selfie çekerek bu unutulmaz anı ölümsüzleştirdi. (Sözcü)


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