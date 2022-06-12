MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şevval Şahin havalı pozunu paylaştı! Şeyma Subaşı'na özenmekle suçlandı

Şevval Şahin havalı pozunu paylaştı! Şeyma Subaşı'na özenmekle suçlandı

12.06.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin son pozlarıyla dikkat çekti. Yeni pozlarını paylaşan Şahin'e yazılan 'Şeyma sen misin?' yorumları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Şevval Şahin havalı pozunu paylaştı! Şeyma Subaşı'na özenmekle suçlandı

Şeyma Subaşı ile barışan Şevval Şahin geçtiğimiz günlerde birlikte tatil yapmıştı. Aralarındaki buzları eriten ikiliden Şahin tatil dönüşü pozlarını paylaştı.

Şevval Şahin, 424 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yeşil pantolon-büstiyer takımıyla çekilen yeni karelerini peş peşe yayınladı.

Ünlü ismin "Yeşilin en sevdiğim renk olduğunu söyleyebilirim" notunu yazdığı ve dört yapraklı yonca emojisi eklediği pozları, binlerce beğeni ve yoruma ulaştı.

dgdg

'ŞEYMA' YORUMU!

Şahin'e, "Çok güzel olmuşsun", "Işığın yeter" ve "Kuğu gibisin" gibi yorumlar yapılırken, bir takipçisinin yazdığı Şeyma Subaşı yorumu ise dikkatlerden kaçmadı.

uıoup

Bazı takipçiler pozları Subaşı'nın pozlarına benzetti ve "Şeyma Subaşı özentisi ve aynı pozlar" yorumları yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenomen Şeyda Erdoğan göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden tam not aldıFenomen Şeyda Erdoğan göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden tam not aldı
EDHO'da da birliktelerdi! Yeni dizisine flaş transferEDHO'da da birliktelerdi! Yeni dizisine flaş transfer
12 yıllık ilişki ihanetle son buldu! Ortak servetleri dudak uçuklattı12 yıllık ilişki ihanetle son buldu! Ortak servetleri dudak uçuklattı
Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin Şeyma Subaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu açıklamayı konuşuyor! 'Savaş açarız'

Dünya bu açıklamayı konuşuyor! 'Savaş açarız'

"Borçlar belimi büktü!" Bakın kaç TL borç ödemiş

"Borçlar belimi büktü!" Bakın kaç TL borç ödemiş

Yine bir okul, yine skandal!

Yine bir okul, yine skandal!

Galatasaray seçimine Fatih Terim damga vurdu!

Galatasaray seçimine Fatih Terim damga vurdu!

Kuntz basın toplantısında küfretti!

Kuntz basın toplantısında küfretti!

Yeni "tosuncuk" vakasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Yeni "tosuncuk" vakasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.