Şevval Şahin havalı pozunu paylaştı! Şeyma Subaşı'na özenmekle suçlandı

Şeyma Subaşı ile barışan Şevval Şahin geçtiğimiz günlerde birlikte tatil yapmıştı. Aralarındaki buzları eriten ikiliden Şahin tatil dönüşü pozlarını paylaştı.

Şevval Şahin, 424 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yeşil pantolon-büstiyer takımıyla çekilen yeni karelerini peş peşe yayınladı.

Ünlü ismin "Yeşilin en sevdiğim renk olduğunu söyleyebilirim" notunu yazdığı ve dört yapraklı yonca emojisi eklediği pozları, binlerce beğeni ve yoruma ulaştı.

'ŞEYMA' YORUMU!

Şahin'e, "Çok güzel olmuşsun", "Işığın yeter" ve "Kuğu gibisin" gibi yorumlar yapılırken, bir takipçisinin yazdığı Şeyma Subaşı yorumu ise dikkatlerden kaçmadı.

Bazı takipçiler pozları Subaşı'nın pozlarına benzetti ve "Şeyma Subaşı özentisi ve aynı pozlar" yorumları yaptı.



