Şevval Şahin hep bikini giyiyor diye eleştirilince...

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, geçtiğimiz hafta 32 yaşındaki yatırım uzmanı sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la birlikte Bodrum'dan Miami'ye gitmişti.

Daha önce aylarca Meksika Tulum ve Endonezya Bali'de kalan 22 yaşındaki mankene, bir takipçisi, "Ne kadar çok geziyorsun" yorumuyla takıldı. Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen tescilli güzel, takipçisine "Daha gezmeye yeni başladım" karşılığını verdi.

Ünlü modele sadece bikiniyle paylaşım yapmasına dair de çok sayıda eleştiri geliyor. Genç model gelen bu eleştirilere yanıt olarak "Miami’de neden hep bikinili foto atıyorsun diyenlere; akşamları süslenip çıktığımda eğlenmekten foto çekemiyorum haha" dedi.

Şevval Şahin ardından beyaz elbisesiyle pozlarını da paylaştı.



