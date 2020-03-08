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Şevval Şahin Kendall Jenner'a özendi! Minicik bikini

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 10:12 | Son Güncelleme

Katıldığı Misse Turkey yarışmasını birinci olarak bitiren ve kısa zamanda Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Şevval Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Şahin Kendall Jenner tarzıyla beğeni topladı.

Şevval Şahin Kendall Jenner'a özendi! Minicik bikini

Çıktığı Miami tatilinden paylaşımda bulunan 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla Kendall Jenner’a benzetildi.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı bikinili paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Kendall kısa bir süre önce benzer bir paylaşımda bulunmuş ve 10 milyonu aşan bir beğeni almıştı.

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Şahin de Miami tatilinden yaptığı benzer bir paylaşımla Kendall’a göndermede bulundu.

Kendall Jenner minicik bikinisiyle olay olduKendall Jenner minicik bikinisiyle olay oldu

Şevval Şahin’in bu paylaşımları beğeni topladı.

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Genç kadın bu paylaşımına ‘Bana babasının uzun bacaklısı diyorlar’ şeklinde bir de not düştü.

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Anahtar Kelimeler:
kendall jenner, Şevval Şahin,

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