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  4. Şevval Şahin minik bikinisiyle sere serpe uzandı! Tatil pozlarını peş peşe paylaştı

Şevval Şahin minik bikinisiyle sere serpe uzandı! Tatil pozlarını peş peşe paylaştı

05.06.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her açıklamasıyla gündem olan Şevval Şahin cesur tarzından ödün vermiyor. 23 yaşındaki ünlü model bu defa tatil pozlarıyla gündem oldu. Bikinili pozlarını peş peşe paylaşan Şevval Şahin'in son paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Şevval Şahin minik bikinisiyle sere serpe uzandı! Tatil pozlarını peş peşe paylaştı

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Verdiği röportajlar ve iddialı tarzı ile dikkat çeken ünlü isim bu defa tatil pozlarıyla adından söz ettirdi. Minik bikinisiyle sere serpe uzanan ünlü model tatil fotoğraflarını peş peşe yayınladı.

Takipçileri Şahin'in cesur pozlarına; 'Bayılıyorum bu kıza', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Bu güzellik gerçek mi', 'Şaka mısın sen?' gibi yorumlar yapıldı.

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Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.

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Modellik yapmaya devam eden ünlü isim, sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

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