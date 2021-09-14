Şevval Şahin: Seviyoruz bu hayatı!

Ünlü manken Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz aylarda iki yıldır devam eden aşklarını bitirme kararı almıştı. Daha sonra ilişkilerine bir şans daha vermeye karar veren çift, yeniden bir araya gelmişti.

22 YAŞINA BASTI

Bodrum'un ardından soluğu İtalya'da alan ikiliden Şahin, 22 yaşına bastı. Şevval Şahin, doğum gününü sevgilisiyle birlikte baş başa kutladı. Ünlü model, sürpriz organizasyondan fotoğrafları Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmedi.

"SEVİYORUZ BU HAYATI!"

Askılı mavi elbisesi ile verdiği pozları yayınlayan Şahin, "İyi ki doğdum. Önümüzdeki hayatı yaşamak için çok heyecanlıyım. Seviyoruz bu hayatı" notunu düştü.

Yiğit Marcus Aral ise sevgilisiyle birlikte çekilen bir dizi fotoğrafını, "Doğum günün kutlu olsun aşkım..." sözleriyle paylaştı. Şevval Şahin'e takipçilerinden doğum günü mesajları yağdı.

