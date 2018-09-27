Şevval Şahin'in estetikli haliyle ilgili jüriden şaşırtan yorum

Miss Turkey 2018 birincisi olduktan sonra sosyal medyada bir karesi yayınlanarak estetikli olduğu öne sürülen Şevval Şahin için jüride yer alan Cihan Nacar'ın yanıtının ardından yeni bir açıklama geldi.

"Güzellik sadece dış görünüş değil ki" diyen jüri üyesi Op. Dr. Bülent Cihantimur, "Hiçbir uluslararası yarışmanın kurallarında, yarışmacılar 'estetiksiz olmalıdır' ibaresi yer almaz" ifadelerini kullandı.

Miss Turkey 2018'de birincilik tacını takan Şevval Şahin'in geçmiş yıllara ait bir karesi sosyal medyada yayınlanmıştı. Bu karenin ardından 19 yaşındaki Şevval Şahin'in 'tacı geri alınmalı polemiği' gündeme gelmişti.

Şevval Şahin'in taç giydiği yarışmanın jürisinde yer alan Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur açıklama yaptı.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında bulunan Estetik Cerrahi Uzmanı Bülent Cihantimur şu açıklamayı yaptı: Hiçbir uluslararası yarışmanın kurallarında, yarışmacılar 'estetiksiz olmalıdır' ibaresi yer almaz. Birinci seçtiğimiz Şevval Şahin kendisine son derece yakışan ve doğal bir görüntüyle bütünlenmiş estetik operasyonlar geçirmiş.

Güzellik sadece dış görünüş değil ki, bizi yurtdışında gidip temsil edebilecek altyapıya sahip olması, eğitimi, yürüyüşü, proporsiyonu, duruşu, hareket ve tavırları bir bütün olarak değerlendirilir. Kendisinin birinciliği sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum, başarılar diliyorum.

