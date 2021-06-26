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Şevval Sam: Bu dünyaya çalışmaya gelmişim

26.06.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam Cihangir'de objektiflere takılan oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, bir film çekimi için Antalya'ya gittiğini söyledi. Yoğun bir çalışma programının olduğunu belirten Sam, "Ben bu dünyaya çalışmaya gelmişim" ifadelerini kullandı.

Şevval Sam: Bu dünyaya çalışmaya gelmişim

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şevval Sam, geçtiğimiz akşam Cihangir'de görüntülendi. Bir yandan hızlı adımlarla yürürken bir yandan da basın mensupları ile sohbet eden Sam, "Arkadaşlar acelem var. Antalya'ya gidiyorum, Filim çekimim var. İsmini şimdilik söyleyemiyorum, bir bilgi veremiyorum onların izin vermesi lazım o zaman paylaşırım" dedi.

Programının çok yoğun olduğundan bahseden 48 yaşındaki Sam, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Konserler başladı. 28 Haziran Pazartesi günü İzmit Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu İzmit'in 100. Kurtuluş Yıl Dönümü... Pandemiden sonra ilk büyük halk konseri sonra da Bodrum'da çalışmaya başlayacağım. Daha sonra dönüp Yasak Elma çekimleri var. Diyeceksiniz ki "Tatil yok mu?" ne tatili ben bu dünyaya çalışmaya gelmişim. Şimdi konuşturacaksınız beni... Ben sevdiğim işi yaptığım için çalışmak da bana bir tatil...

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Şevval Sam
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