MAGAZİN

Şevval Sam'dan 'dava' iddiasına net cevap

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.10.2018 14:15 | Son Güncelleme

'Yasak Elma' dizisinin oyuncuları Şevval Sam ve Eda Ece, önceki gece Beyoğlu'daydı. Dizinin bazı sahneleri için Cihangir semtine gelen ikili, set biter bitmez soluğu bir mekanda aldı.

Şevval Sam'dan 'dava' iddiasına net cevap

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, ve Eda Ece, önceki akşam Cihangir’de bulunan bir mekanda objektiflere yansıdı. İkili, mekan çıkışı basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

“ŞUAN İÇİN ÖYLE BİR DURUM YOK”

Rol arkadaşları Talat Bulut’un iftira atmakla suçladığı ve 100 bin TL’lik dava açtığı konuşulan Şevval Sam, “Çıkan haberler asılsız. Şu an için öyle bir durum yok” dedi. Talat Bulut, geçtiğimiz günlerde sette çalışan bir kadın görevliyi taciz etmekle suçlanmış, rol arkadaşı Şevval Sam kendisi hakkında olumsuz yönde açıklamalarda bulunmuştu.


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