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Şevval Sam'dan idam yanıtı: Bu Allah’a şirk koşmaktır

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 09:24 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin başarılı oyuncusu Şevval Sam kadın cinayetlerinde yaptırım olarak idamın istenmesine "Bu Allah’a şirk koşmaktır" yanıtını verdi.

Şevval Sam'dan idam yanıtı: Bu Allah’a şirk koşmaktır

Oyuncu Şevval Sam, Cihangir’de annesi Leman Sam ile dolaşırken gazetecilere yakalandı. Şam, gündemde olan Pınar Gültekin ve diğer birçok kadın cinayetiyle ilgili konuştu.

“Şiddete hiçbir açıklama olamaz. Sevmeyi öğretmek gerekiyor” ifadesini kullanan Şevval Sam sözlerine, “Kadınların sözcüsü gibi bir bayrağı taşımıyorum. Her kadın kendinin sözcüsü olacak kadar güçlü aslında… Bu erkeklere özel bir alkış olarak algınlanmasın, ben yaşam hakkı sorgucusuyum” şeklinde devam etti.

“BU ALLAH’A ŞİRK KOŞMAKTIR”

Şevval Sam, gazetecilerin idamla ilgili sorusuna ise, “Ben hiçbir konuda idam taraftarı olamam. Bu Allah’a şirk koşmaktır idam.

İnsanın adaleti bunu yapmaya müsait değil. Geri dönüşü olmayan bir şey. Bir sihirli değnek beklemiyorum ama herkes üzerine düşeni yapacak. Burada özellikle erkeklere çok büyük iş düşüyor. Şefkat gösteren erkek, sevmeyi bilen erkek, erkekliğini yitirmiyor” şeklinde konuştu.

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