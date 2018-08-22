Ünlü sanatçı Şevval Sam, Türk müziğinin en büyük seslerinden Müzeyyen Senar’ın hayatından önemli kesitler ve şarkıların yer aldığı “Müzeyyen” isimli tek kişilik müzikal gösteri ile Bodrumluların karşısına çıktı. 84 yıllık sanat hayatına pek çok unutulmaz eser sığdıran değerli sanatçı Müzeyyen Senar’ın hayatından önemli kesitlerin müzikle harmanlandığı “Müzeyyen” isimli tek kişilik müzikal gösteri, 100’üncü doğum yılında Bodrum Antik Tiyatro’da ünlü sanatçı Şevval Sam tarafından sahneye taşındı.

BİN 500 KİŞİ İZLEDİ

Müzikali Usta gazeteci Güneri Civaoğlu ve Oyunc Ruhsar Özcan’nın da aralarında olduğu yaklaşık bin 500 kişi izledi. Metni edebiyatçı Figen Şakacı, rejisi ise müzikal tiyatronun deneyimli yönetmenlerinden Engin Alkan tarafından hazırlanan gösteride Şevval Sam hem oyunculuğu hem de sesiyle büyük beğeni topladı. Şevval Sam’ın Türk Sanat Müziğinin efsane ismi Müzeyyen Senar’ın şarkılarına yer verdiği gösteri yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

"BODRUM'DA KONSER VERMEM ÇOK ÖZEL BİR DURUM"

Müzikal gösterinin ardında Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şevval Sam Bodrum’da konser verdiği için çok memnun olduğunu söyleyerek “Bodrum’da konser vermem çok özel bir durum çünkü Müzeyyen Senar son günlerini burada geçirdi. Burası ve harbiye açık havadaki konserimiz çok güzeldi. Müzeyyen Senar 70’ici yılını Harbiyede kutladı. Burada onun 100’üncü yaşını kutladığımız için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.