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Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.08.2018 05:54 | Son Güncelleme

Bodrum antik tiyatroda konser veren Şevval Sam, rol arkadaşı Talat Bulut hakkında açıklamalarda bulundu. Talat Bulut ile beraber aynı dizide Başrol oynayan ünlü sanatçı, taciz iddialarının ardından Bulut’un yeniden dizide rol alması ile ilgili sorulara “Maalesef” diyerek cevap verdi.

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Ünlü sanatçı Şevval Sam, Türk müziğinin en büyük seslerinden Müzeyyen Senar’ın hayatından önemli kesitler ve şarkıların yer aldığı “Müzeyyen” isimli tek kişilik müzikal gösteri ile Bodrumluların karşısına çıktı. 84 yıllık sanat hayatına pek çok unutulmaz eser sığdıran değerli sanatçı Müzeyyen Senar’ın hayatından önemli kesitlerin müzikle harmanlandığı “Müzeyyen” isimli tek kişilik müzikal gösteri, 100’üncü doğum yılında Bodrum Antik Tiyatro’da ünlü sanatçı Şevval Sam tarafından sahneye taşındı.

BİN 500 KİŞİ İZLEDİ

Müzikali Usta gazeteci Güneri Civaoğlu ve Oyunc Ruhsar Özcan’nın da aralarında olduğu yaklaşık bin 500 kişi izledi. Metni edebiyatçı Figen Şakacı, rejisi ise müzikal tiyatronun deneyimli yönetmenlerinden Engin Alkan tarafından hazırlanan gösteride Şevval Sam hem oyunculuğu hem de sesiyle büyük beğeni topladı. Şevval Sam’ın Türk Sanat Müziğinin efsane ismi Müzeyyen Senar’ın şarkılarına yer verdiği gösteri yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

"BODRUM'DA KONSER VERMEM ÇOK ÖZEL BİR DURUM"

Müzikal gösterinin ardında Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şevval Sam Bodrum’da konser verdiği için çok memnun olduğunu söyleyerek “Bodrum’da konser vermem çok özel bir durum çünkü Müzeyyen Senar son günlerini burada geçirdi. Burası ve harbiye açık havadaki konserimiz çok güzeldi. Müzeyyen Senar 70’ici yılını Harbiyede kutladı. Burada onun 100’üncü yaşını kutladığımız için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

TALAT BULUT İÇİN TEK KELİME: MALESEF

“Yarım Elma” dizisinde Talat Bulut ile beraber aynı dizide başrol oynayan Şevval Sam, Taciz iddialarının ardında tekrar dizide oynayacak olan Bulut için “Maalesef” diyerek şu sözlere yer verdi “ Biz işimizin bir şekilde başındayız. Bu işin başlamasını bekleyen kocaman bir ekip var. Bu proje tek bir kişinin değil. Tabi ki de bazı rahatsızlıklarımız var ve bunu da gerekli yerlere bildirdik. Hepimizin sözleşmesi var, sorumlu olduğumuz kocaman bir ekip var. Kafaları kurcalayan bu hikayede adını telaffuz etmek istemediğim mesele halen sonlanmış değil. Bu açıdan da gerçek anlamda vicdanlarda aklanacağı günü bekliyoruz.

Bir gazetecinin sonuçta bu sezon beraber çalışacaksınız sorusuna Şevval Sam tek kelimeyle “Maalesef” diyerek cevap verdi

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Anahtar Kelimeler:
şevval sam Bodrum Talat Bulut

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