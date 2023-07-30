Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin aşk acısı çekiyor! "Sofia'yı unutamadım"

Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, geçtiğimiz yıl uzun süredir aşk yaşadığı Rus sevgilisi Sofia Katc ile birlikteliğini sonlandırmıştı. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle bir araya gelen Şevval Sam'ı izlemeye gelen Tekin itirafıyla dikkat çekti.

Aşk acısı çektiğini itiraf eden Tekin, "Sofia'yı unutamadım, hâlâ bocalıyorum bende büyük bir yara bıraktı" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki oyuncu, "Aşk acısı çekiyorum" itirafıyla dikkat çekti.

Annesinin izinden giderek oyuncu olan Tarık Emir Tekin ise Şevval Sam'ın 1993–1999 arasında evli kaldığı Beşiktaşlı eski futbolcu Metin Tekin ile birlikteliğinden dünyaya gelmişti.



