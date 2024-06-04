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  4. Şevval Sam ve oğlu Tarık Emir Tekin gündemde! Annesi kabul etmeyince bozuldu

Şevval Sam ve oğlu Tarık Emir Tekin gündemde! Annesi kabul etmeyince bozuldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.06.2024 09:49
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Kendisi gibi oyuncu olan oğluna hayranlığını her fırsatta dile getiren Şevval Sam, Tarık Emir Tekin ile Elle gecesinde boy gösterdi. Tarık Emir Tekin annesinin kendisiyle bir dizide oynamak istemediğini söyledi.

Şevval Sam ve oğlu Tarık Emir Tekin gündemde! Annesi kabul etmeyince bozuldu

Oyuncu ve müzisyen Şevval Sam'ın kendisi kadar izinden giden oğlu Tarık Emir Tekin de yer aldığı ekran projeleriyle zaman zaman gündeme geliyor.

Sadakatsiz dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Tekin, oyunculuğun yanında amatör olarak müzikle ilgileniyor.

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Şevval Sam ile futbolcu Metin Tekin'in oğlu son olarak annesiyle Elle gecesinde boy gösterdi.

Oğluna hayranlığını her fırsatta dile getiren Şevval Sam gecede yine şıklığıyla dikkat çekti. İkiliye "Birlikte çalışmayı düşünür müsünüz?" sorusu geldi. Tekin "Ben onur duyarım" dedi ama Şevval Sam biraz itiraz etti.

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ŞEVVAL SAM HEMEN GÖNLÜNÜ ALDI

Sam "Biz şu anda daha ben onu o beni izler diye biraz alışmamız lazım. Onu izlemekten kendi işimi yapamam hayranlığım da var" deyince Tekin ise "Dediğim gibi ben onur duyarım ama annem reddetti" dedi.

Şevval Sam ise oğlunun bozulduğunu fark ederek "Kendime güvenemedim" dedi.


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