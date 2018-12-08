MAGAZİN

Şevval Sam'ı kaçıran soru

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.12.2018 10:47 | Son Güncelleme

Oyuncu Şevval Sam önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

Şevval Sam'ı kaçıran soru

Aldığı kıyafetleri değiştirmeye geldiğini söyleyen Şevval Sam çok yoğun bir tempoda çalıştığını, bu sebeple soğukalgınlığı geçirdiğini söyledi. 2018 yılının nasıl geçtiğini soran gazetecilere Sam “yoğun ve çok koşturmalı bir yıl geçti. Bu durumdan da çok memnunum ben zaten öyle oturmayı çok sevmem kurtluyumdur biraz. Müzeyyen olsun, konserler ve dizi olsun çok verimli bir sene geçirdim diyebiliriz inşallah önümüzdeki yıl da böyle devam eder” dedi.

“ACİL GİTMEM LAZIM”

Şevval Sam, geçtiğimiz günlerde ‘Yasak Elma’ dizisinin setinde düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasında “Dileğim gereksiz varlıklardan kurtulmak!” demişti bu haberleri hatırlatan gazetecilere Sam “Daha sonra konuşuruz şimdi kapıda beni bekliyorlar acil gitmem lazım” dedi ve evinin yolunu tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
şevval sam yasak elma

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