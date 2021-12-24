Sex And The City oyuncusu Chris Noth'a yeni suçlama! "Elini kıyafetimin altına sokup..."

Sex And The City dizisinin ünlü oyuncusu Chris Noth’a üç kadından cinsel saldırı suçlaması gelmesinin ardından dördüncü bir kadın daha suçlamada bulundu. Şarkıcı ve söz yazarı Lisa Gentile, Chris Noth’un 2002 yılında New York’ta kendisine ait dairesinde öpmeye zorladığını ve elle taciz ettiğini öne sürdü.

Gentile, Noth ile 1998 yılında tanıştığını, sık sık Manhattan’da bir restorana gittiklerini ve arkadaş olduklarını anlattı. Gentile, bir gün Noth’un kendisini evine bıraktığını ve evini görmek istediğini söylediğini belirtti.

ZORLA ÖPMEYE BAŞLAMIŞ!

Bunun üzerine Noth’u evine davet ettiğini, ona mufağını gösterip bir içki teklif ettiğini söyleyen Gentile, Noth’un kendisizi zorla öpmeye başladığını, elini kıyafetinin altına sokup kendisini taciz ettiğini öne sürdü.

Noth’tan kurtulmaya çalıştığını ve bağırdığını anlatan Gentile, aktörün kendisine hakaret içerikli sözler söylediğini de iddia etti.

Ertesi gün Noth’un kendisini arayarak, olanları birine anlatırsa müzik kariyerini mahvetmekle tehdit ettiğini söyleyen Gentile, “Korktum, çünkü Noth’u gücü ve tehditleri kariyerimi mahvederdi” diye konuştu.

