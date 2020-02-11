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Sex Education 3 sezon onayını aldı

DİZİ HABERLERİ  | 11.02.2020 15:17 | Son Güncelleme

İlk iki sezonuyla büyük beğeni toplayan, başrollerinde Gillian Anderson ve Asa Butterfield’ın yer aldığı Netflix dizisi Sex Education 3. sezon onayını aldı.

Sex Education 3 sezon onayını aldı

İlk sezonuyla eleştirmenlerden ve izleyicilerden olumlu yorumlar alan Netflix dizisi Sex Education klasik gençlik komedisinden ayrılan hikâye yapısıyla ve başarılı oyuncu performanslarıyla dizi dünyasında büyük ses getirmişti.

Seks terapisti olan annesiyle birlikte yaşayan ve istemeyerek de olsa lisesindeki öğrenciler için sırlarını paylaşabilecekleri bir seks terapistine dönüşen Otis’in hikâyesini anlatan dizi; cinsellik, aşk, dostluk, cinsel yönelim, homofobi vb. pek çok konuya değinmesiyle de beğeni kazanmıştı.

Laurie Nunn’ın yaratıcısı olduğu dizinin 2. sezonu geçtiğimiz ay yayınlandı. 2. sezon, izleyicilerden ve eleştirmenlerde farklı yorumlar aldı. Kimileri için 2. sezon tam bir hayal kırıklığı olarak nitelendirilirken; kimileri için de cesurca yaklaşımıyla dikkat çeken bir sezon olarak yorumlandı.

Gelen olumsuz yorumlara rağmen dizinin Netflix’te yüksek izlenme oranları, 3. sezonun çekilmesine zemin hazırladı. Nitekim öyle de oldu. Deadline’ın haberine göre Sex Education, 3. sezon onayını almayı başardı.


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Anahtar Kelimeler:
Gillian Anderson, Sex Education,

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