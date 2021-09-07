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Sex Education 3. sezondan beklenen fragman geldi! Sex Education 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

07.09.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in sevilen yapımlarından Sex Education 3. sezonundan beklenen fragman nihayet yayınlandı. Başrollerini Gillian Anderson, Asa Butterfield, Ncuti Gatwa, Emma Mackey ve Connor Swindells’in paylaştığı Sex Education 3. sezonu izleyici ile 17 Eylül’de Netflix’te buluşacak.

Sex Education 3. sezon fragmanı yayınlandı. İlk iki sezonuyla dünya çapında hayran kitlesi edinen gençlik dizisi, 3. sezonuyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Gillian Anderson, Asa Butterfield, Ncuti Gatwa, Emma Mackey ve Connor Swindells‘in yer aldığı sevilen dizisi Sex Education, şubat ayında 3. sezon onayını almıştı.

SEX EDUCATİON DİZİSİ HAKKINDA

Cinsellik, aşk, dostluk, cinsel yönelim, homofobi gibi en çok da büyüme çağında, benliklerini bulma yolculuğuna çıkmış bireyleri ilgilendiren konulara değinmesiyle beğeni kazanan dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna Jason Isaacs, Jemima Kirke ve Dua Saleh gibi isimlerin de dâhil olduğu daha önce açıklanmıştı. Ayrıca merakla beklenen 3. sezondan yeni görseller de yayınlanmıştı.

Sex Education'ın yeni sezonundan kareler yayınlandıSex Education'ın yeni sezonundan kareler yayınlandı

SEX EDUCATİON 3. SEZONDA NELER OLACAK?

Sex Education 3. sezonda; ergenlik dönemindeki Otis, sıradan hayatına devam ederken; Eric ve Adam, ilişkilerinde yeni bir döneme girerler. Jean ise beklediği bebeği için hazırlıklarla uğraşır. Bu sırada, okulun yeni müdürü Hope (Jemima Kirke) Moordale’i mükemmel bir okula dönüştürmek için elinden geleni yapar. Aimee feminizmi keşfeder, Jackson aşık olur ve kayıp bir sesli mesaj ortalarda dolaşır. 8 bölümden oluşacak olan Sex Education 3. sezon, izleyici ile 17 Eylül’de Netflix’de buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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