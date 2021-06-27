Sex/Life dizisindeki aşk gerçek oldu! Adam Demos itiraf etti

İki çocuk annesi bir kadının mevcut evliliği ile geçmişte bıraktığı çılgın gençliği arasında ikilem yaşayarak anılarına fantezi dolu bir yolculuk yapmasını ele alacak yeni Netflix dizisi Sex/Life, izleyiciyle buluştu.

‘44 Chapters About 4 Men’ isimli kitaptan uyarlanan dizinin erotizm dozu bir hayli fazla. Cesur sahneleriyle öne çıkan dizi aşk haberleriyle de gündemde.

Dizide rol alan Adam Demos başroldeki Sarah Shahi arasındaki cinsel kimyanın sadece oyunculukla sınırlı kalmadığını ve gerçek hayatta da aşk yaşadıklarını duyurdu.

Adam Demos aşkını itiraf ederek "Şanslı bir adamım" dedi.

Shai ise bir paylaşımında "Ruh eşimle tanıştığımı biliyorum" dedi.

SEX/LIFE DİZİSİ KONUSU

Connecticut’ta bir banliyöde yaşayan ve çoğunlukla evde iki çocuğuyla zaman geçiren Billie’nin hayatı aslında her zaman böyle sıkıcı değildi. Billie, Cooper (Mike Vogel) ile evlenmeden önce New York’ta en yakın arkadaşı Sasha (Margaret Odette) ile yaşayan, çok çalışmasına karşın çılgınca yaşayan özgür ruhlu bir kadındı. Ev kadınlığından bunalan ve 10 yıl önceki bekar ve seksi hayatını özleyen Billie, fantezi dünyasında bir yolculuğa çıkar ve seksi eski erkek arkadaşı Brad (Adam Demos) ile olan anılara dalar.

Fantezi çağrışımlı geçmişiyle bir nostaljik yolculuk yaşayacak olan Billie, böyle bir yolculuğa çıkınca eşi Cooper da bir benzerini kendi hayatında yapmaya başlar. Billie'nin geçmişiyle şimdiki düzenli hayatı birbiriyle çakışırken Cooper'ın ise hayatında ilk kez cevaplardan çok sorusu olur.



