Seyahat etmenin 5 önemli faydası

Tatile gitmeyi planlamak duygularınızın iyileşmesine yardımcı olur. Yoğun ve stresli bir tempoda süre gelen bir iş hayatınız varsa elbette ki bu durum duygularınızın ve buna bağlı olarak da sinir sisteminizin yıpranmasına sebep olacaktır. Bilim adamları çalışma ortamından vakit ayrıldığı zaman gelmesi dört gözle beklenen tatillerin insanları her daim mutlu ettiğini savunuyor. Bu doğrultuda, tatil konusunda olumlu bir bakış açısına sahip olan insanlar sağlık açısından kendilerini daha zinde hissederler. Yani insanlar satın alarak sahip oldukları kazanımlardan çok, seyahat deneyimlerinden elde ettikleri kazanımlarla daha çok mutlu oluyorlar.

DÜZENLİ SEYAHAT ETMEK KALP KRİZİNE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIR

Framingham Heart Study’nin yaptığı bir araştırma doğrultusunda yıllarca seyahat etmeyen erkeklerin kalp krizi riskine yakalanma oranının %30 arttığını dile getirmektedir. Araştırma, 6 yılda bir seyahat eden kadınların da yılda 8 kere kalp krizi riskine yakalandığını gösteriyor. Başka bir araştırma gösteriyor ki; düzenli olarak seyahat eden erkeklerde ölüme sebebiyet veren rahatsızlıklarda %21, kalp krizi sonucu ortaya çıkan ölüm oranlarında ise %32 oranında azalma görülmektedir.