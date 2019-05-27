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Seyahat etmenin 5 önemli faydası

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 27.05.2019 11:19 | Son Güncelleme

Seyahat etmek farklı kültürleri tanımak için büyük önem taşıyor. Gittiğimiz yerlerin farklı özelliklerini keşfederek deneyimleme fırsatı elde ediyoruz.Seyahat ettiğiniz yeri yeniden keşfetmek, farklı özellikleri tanımak veya o ülkede yaşayan insanları gördüğünüzde farklı olaylar ve olgularla yüzleşmek aslında kendinize ve en önemlisi sağlığınıza ne kadar değer verdiğinizi gösterir. Düzenli olarak gerçekleştirdiğiniz her seyahat sağlığınızı önemli bir ölçüde etkilemektedir.

Seyahat etmenin 5 önemli faydası
GİDİŞ
İstanbul
2019-06-03 16:50:00
Prag
2019-06-03 18:25:00
DÖNÜŞ
Prag
2019-06-10 19:50:00
İstanbul
2019-06-11 23:30:00
2548.6 TL
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GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-06-03 11:50:00
Prag
2019-06-03 16:45:00
DÖNÜŞ
Prag
2019-06-10 06:00:00
İstanbul
2019-06-11 01:35:00
5871.99 TL
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Tatile gitmeyi planlamak duygularınızın iyileşmesine yardımcı olur. Yoğun ve stresli bir tempoda süre gelen bir iş hayatınız varsa elbette ki bu durum duygularınızın ve buna bağlı olarak da sinir sisteminizin yıpranmasına sebep olacaktır. Bilim adamları çalışma ortamından vakit ayrıldığı zaman gelmesi dört gözle beklenen tatillerin insanları her daim mutlu ettiğini savunuyor. Bu doğrultuda, tatil konusunda olumlu bir bakış açısına sahip olan insanlar sağlık açısından kendilerini daha zinde hissederler. Yani insanlar satın alarak sahip oldukları kazanımlardan çok, seyahat deneyimlerinden elde ettikleri kazanımlarla daha çok mutlu oluyorlar.

DÜZENLİ SEYAHAT ETMEK KALP KRİZİNE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIR

Framingham Heart Study’nin yaptığı bir araştırma doğrultusunda yıllarca seyahat etmeyen erkeklerin kalp krizi riskine yakalanma oranının %30 arttığını dile getirmektedir. Araştırma, 6 yılda bir seyahat eden kadınların da yılda 8 kere kalp krizi riskine yakalandığını gösteriyor. Başka bir araştırma gösteriyor ki; düzenli olarak seyahat eden erkeklerde ölüme sebebiyet veren rahatsızlıklarda %21, kalp krizi sonucu ortaya çıkan ölüm oranlarında ise %32 oranında azalma görülmektedir.

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UZAK KALMAK RUH SAĞLIĞINIZI GÜÇLENDİRİR

En az iki yılda bir seyahat eden kadınlar yılda iki kere seyahat eden kadınlara göre stres ve depresyon sıkıntılarından dolayı daha çok sıkıntı yaşamaktadırlar. Amerikan Psikoloji Derneği’nin yaptığı bir araştırmayı paylaşan Biletall blog, tatilin, stres kaynağı olarak görülen aktivitelerden ve bulunduğunuz ortamlardan uzaklaşmanıza yardımcı olduğunu söylüyor.

UYKU VE EGZERSİZ ÇALIŞMALARINIZ DÜZENE GİRER

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İş seyahatine çıktığınız zaman uyku ve egzersiz düzeniniz alt üst olur. Normal yaşantınızda uyku probleminizden şikayet ediyorsanız seyahat etmek tam size göre bir egzersizdir. En azından seyahate gittiğiniz yerde yürüyerek gezebilme fırsatınız varsa bunu mutlaka değerlendirin. Çünkü yürüyüş yapmayı tercih ettiğiniz zaman kaslarınızın oksijen alımı ile birlikte salgıladığı laktik asit uykunuzun gelmesine yardımcı olacaktır. Bu sayede uykunuz da düzene girmiş ve uyku probleminizde ortadan kalkmış olur.

AİLE İÇİ İLİŞKİLERİNİZİN GELİŞMESİNE YARDIMCI OLUR

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Aile içinde yaşadığınız sıkıntıları aile içerisinde çözmeye çalışmak en doğru olan yöntemdir. Ancak sürekli olarak aynı ortamda bulunduğunuz ve olaylara aynı bakış açısı ile yaklaştığınız için maalesef çözüm yoluna ulaşmanız pek de kolay olmuyor. Bu noktada farklı bir bakış açısı elde etmek için seyahat etmek, aileniz ile yaşadığınız sıkıntıları çözüme kavuşturması konusunda daha çok yardımcı olacaktır. Çünkü bulunduğunuz ortamdan biraz olsun uzaklaştığınız zaman yaşadığınız sorunları ya da meydana gelen tartışmaları tekrar değerlendirerek karşınızdaki insanın gözünden de bakma şansı yakalayabilirsiniz. Seyahat de böyle bir durumda aile ilişkilerinizin gelişmesi için birebirdir.


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Anahtar Kelimeler:
Tatil sağlık

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