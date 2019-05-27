Seyahat etmenin 5 önemli faydası

Tatile gitmeyi planlamak duygularınızın iyileşmesine yardımcı olur. Yoğun ve stresli bir tempoda süre gelen bir iş hayatınız varsa elbette ki bu durum duygularınızın ve buna bağlı olarak da sinir sisteminizin yıpranmasına sebep olacaktır. Bilim adamları çalışma ortamından vakit ayrıldığı zaman gelmesi dört gözle beklenen tatillerin insanları her daim mutlu ettiğini savunuyor. Bu doğrultuda, tatil konusunda olumlu bir bakış açısına sahip olan insanlar sağlık açısından kendilerini daha zinde hissederler. Yani insanlar satın alarak sahip oldukları kazanımlardan çok, seyahat deneyimlerinden elde ettikleri kazanımlarla daha çok mutlu oluyorlar.
DÜZENLİ SEYAHAT ETMEK KALP KRİZİNE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIR
Framingham Heart Study’nin yaptığı bir araştırma doğrultusunda yıllarca seyahat etmeyen erkeklerin kalp krizi riskine yakalanma oranının %30 arttığını dile getirmektedir. Araştırma, 6 yılda bir seyahat eden kadınların da yılda 8 kere kalp krizi riskine yakalandığını gösteriyor. Başka bir araştırma gösteriyor ki; düzenli olarak seyahat eden erkeklerde ölüme sebebiyet veren rahatsızlıklarda %21, kalp krizi sonucu ortaya çıkan ölüm oranlarında ise %32 oranında azalma görülmektedir.
UZAK KALMAK RUH SAĞLIĞINIZI GÜÇLENDİRİR
En az iki yılda bir seyahat eden kadınlar yılda iki kere seyahat eden kadınlara göre stres ve depresyon sıkıntılarından dolayı daha çok sıkıntı yaşamaktadırlar. Amerikan Psikoloji Derneği’nin yaptığı bir araştırmayı paylaşan Biletall blog, tatilin, stres kaynağı olarak görülen aktivitelerden ve bulunduğunuz ortamlardan uzaklaşmanıza yardımcı olduğunu söylüyor.
UYKU VE EGZERSİZ ÇALIŞMALARINIZ DÜZENE GİRER
İş seyahatine çıktığınız zaman uyku ve egzersiz düzeniniz alt üst olur. Normal yaşantınızda uyku probleminizden şikayet ediyorsanız seyahat etmek tam size göre bir egzersizdir. En azından seyahate gittiğiniz yerde yürüyerek gezebilme fırsatınız varsa bunu mutlaka değerlendirin. Çünkü yürüyüş yapmayı tercih ettiğiniz zaman kaslarınızın oksijen alımı ile birlikte salgıladığı laktik asit uykunuzun gelmesine yardımcı olacaktır. Bu sayede uykunuz da düzene girmiş ve uyku probleminizde ortadan kalkmış olur.
AİLE İÇİ İLİŞKİLERİNİZİN GELİŞMESİNE YARDIMCI OLUR
Aile içinde yaşadığınız sıkıntıları aile içerisinde çözmeye çalışmak en doğru olan yöntemdir. Ancak sürekli olarak aynı ortamda bulunduğunuz ve olaylara aynı bakış açısı ile yaklaştığınız için maalesef çözüm yoluna ulaşmanız pek de kolay olmuyor. Bu noktada farklı bir bakış açısı elde etmek için seyahat etmek, aileniz ile yaşadığınız sıkıntıları çözüme kavuşturması konusunda daha çok yardımcı olacaktır. Çünkü bulunduğunuz ortamdan biraz olsun uzaklaştığınız zaman yaşadığınız sorunları ya da meydana gelen tartışmaları tekrar değerlendirerek karşınızdaki insanın gözünden de bakma şansı yakalayabilirsiniz. Seyahat de böyle bir durumda aile ilişkilerinizin gelişmesi için birebirdir.
Sağlık Bakanlığı Küba ile yapılan işbirliğini duyurdu!
İzmir'de ele geçirildi! Tam bin 500 yıllık
Bir il onu konuşuyor! Cezaevinden çıktığı gün bunu yaptı
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Akne ve leke tedavisinde ‘ışık terapi’ yöntemi
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum