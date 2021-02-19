MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetine itiraz! 'Mirastan pay istiyorlar'

Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetine itiraz! 'Mirastan pay istiyorlar'

19.02.2021 09:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetine itiraz! 'Mirastan pay istiyorlar'

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun ölümü kadar vasiyeti de çok konuşuldu. İddialara göre usta ismin vasiyetine ailesi itiraz etti.

Sanatçı Seyfi Dursunoğlu geçtiğimiz Temmuz ayında 87 yaşında hayatını kaybetti. Huysuz Virjin karakteriyle tanınan sanatçının vefatından sonra mirası çok konuşuldu.

Seyfi Dursunoğlu, hayattayken birçok kez dile getirdiği şekilde, oturduğu Üsküdar'daki evini ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'na bıraktı.

Yeğeni Güliz Buyrukbilen'e evinde yer alan şahsi eşyalarını, yardımcısı Ümit Yazıcı'ya ise Land Rover marka cipini bıraktı.

AYLAR SONRA İTİRAZ İDDİASI

Milyon TV'de yayınlanan ‘Üçü Bir Yerde' programında Dursunoğlu’nun vasiyetine itiraz geldiği iddia edildi. Programın sunucularından Özgür Aras, “Sanatçının yeğenlerinden bazıları itiraz edip mirastan pay istiyorlar. Mahkeme, Seyfi Dursunoğlu’nun buna rızası olup olmadığıyla ilgili şahitleri dinleyecek. Büyük ihtimalle ünlü iki kişi şahitlik edecek” dedi.

AİLESİ İTİRAZ ETMEYECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Seyfi Dursunoğlu’nun cenaze töreninin yapıldığı gün ailesinden farklı yönde bir açıklama gelmişti. Sanatçının yeğeni Avukat Gizem Özköseoğlu şöyle konuşmuştu: “Vasiyetine karşı herhangi bir itirazda bulunmayacağız, sonuna kadar vasiyetinin arkasında ve destekçisi olacağız, bize her hangi bir şey bırakmaması bizi üzmedi, biz zaten bunların farkındaydık, derneğe bir vasiyet yazdığını biliyorduk, dayımız doğrusunu yaptı. Aile olarak onunla çok gururluyuz ve ona saygı duyuyoruz. Kendisi çok örnek alınması gereken bir insan.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Survivor'da ortalık karıştı! Eğlenceli oyunda birbirlerine girdilerSurvivor'da ortalık karıştı! Eğlenceli oyunda birbirlerine girdiler
Yılbaşına sevenleriyle girecek! Yılbaşına sevenleriyle girecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarihi iniş! Mars'tan ilk görüntüler geldi

Tarihi iniş! Mars'tan ilk görüntüler geldi

FETÖ'yü araştıran Amerikalı avukat, Türkiye karşıtları için mektup yazdı

FETÖ'yü araştıran Amerikalı avukat, Türkiye karşıtları için mektup yazdı

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Son Dakika: TSK Personel Kanunu yasalaştı

Son Dakika: TSK Personel Kanunu yasalaştı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yarım milyonluk doğum hediyesi sosyal medyayı ikiye böldü

Yarım milyonluk doğum hediyesi sosyal medyayı ikiye böldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşından aşk pozu!

Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşından aşk pozu!

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Diğer Haberler

Madonna'nın kızı Lourdes Leon'un tartışma yaratan koltuk altı kılları

Madonna'nın kızının tartışma yaratan koltuk altı kılları

Oyuncu Mehmet Ulay'dan şaşırtan Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül çıkışı!

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı!

Yeşim Ceren Bozoğlu bambaşka biri oldu! Yeni imajı dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! İşte yeni imajı

Survivor'da gönüllüler takımı karıştı! Survivor Anlat Bakalım oyununda Reşat, Ayşe ve Steven ile tartıştı

Survivor'da ortalık karıştı! Eğlenceli oyunda birbirlerine girdiler

Can Yaman'a sevgilisi Diletta Leotta'dan sürpriz hediye

Can Yaman'ı şaşırtan hediye!

Serenay Sarıkaya Maldivler tatilinden yeni pozlarını paylaştı! Hayranları beğeni yağdırdı

Serenay Sarıkaya'dan Maldivler pozları!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.