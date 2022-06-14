Seyir halindeki aracın sanrufundan çıktı! Bir anda üstü çıplak bir şekilde dans etmeye başladı

İspanya’da bir otobanda çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı. Görüntülerde arkası dönük bir şekilde duran ve ismi açıklanmayan bir kadın seyir halinde arabanın sanrufundan dışarı çıktı. Kollarını iki yana açarak dans eden kadın bir süre sonra ise üzerindeki bikini üstünü çıkartarak tamamen çıplak kaldı.

SÜRÜCÜLERE GÖĞÜSLERİNİ GÖSTERDİ

Costa del Sol tatil beldesi Puerto Banus'a giden yolun yakınında, Marbella ve San Pedro arasındaki otobanda sürücüler ilginç bir manzaraya tanık oldu. Seyri halindeki araçtan çıkan bir kadın bikini üstünü çıkartarak dans etmeye ve göğüslerini diğer sürücülere göstermeye başladı.

Polis, San Pedro tüneli yakınındaki A7'de meydana gelen olayı araştırdıklarını doğruladı ve plakanın sosyal medyada viral hale gelmesi nedeniyle kadını bulduklarını ifade etti.



