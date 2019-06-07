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Seyir halindeki motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 07.06.2019 12:12 | Son Güncelleme

Sivas’ta seyir halindeki motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafikte ilerleyen 2 genç yürekleri ağza getirdi.

Olay geçtiğimiz günlerde Sivas - Erzincan kara yolu Sultanşehir bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde trafikte seyreden 2 genç motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaptı.

O anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde motosikleti süren genç arkasındaki arkadaşının üzerine, arkadaki genç ise sırtı üzeri yatarak bir süre trafikte seyrettiği görüldü. Daha sonra iki genç motosiklet üzerinde ayağa kalkarak çevrede gördükleri arkadaşlarına ıslık çaldı.

O esnada motosikleti süren gencin tek elini bırakması yürekleri ağza getirdi. Trafiği ve kendi hayatlarını tehlikeye atan iki genç daha sonra gözden kayboldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Erzincan Motosiklet tehlikeli yolculuk

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