'Seyircinin taşkınlığına dayanamadı sahneyi terk etti' haberlerine Cem Yılmaz'dan ilk açıklama geldi!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz göndermeli paylaşımları ile sosyal medyanın gündeminden düşmeyen isimlerden biri. Uzun bir aradan sonra CMXXIV ile sahnelere dönüş yapan ünlü komedyen, sahnelerinde de gündem olmaya devam ediyor.

ÜNLÜ KOMEDYEN SALONU TERK ETTİ!

Yılmaz'ın sahnede yaptığı espriler bu sıralar sık sık sosyal medyada konuşuluyor. Son zamanlarda eleştirilerin odağı olan Yılmaz, son günlerde eleştirilere sosyal medya hesabından karşılık veriyor.

Cem Yılmaz'ın son gösterisinde beklenmedik bir olay gerçekleşti. Yılmaz'ın gösterisine giden bir seyirci, başka seyircilerin salonda taşkınlık çıkardığını ve ünlü komedyenin bu duruma sinirlenerek salonu terk ettiğini söyledi.

"DÜN MÜ BAŞLADIK BU İŞE?"

Cem Yılmaz ise farklı pek çok iddianın ardından X hesabından ilk açıklamayı yaptı. Yılmaz, "Çocuk gibi haberler yapmışsınız... Seyirci şöyle dedi o da sahneden indi ne yahu ? Dün mü başladık bu işe?" cümleleri ile yaşanan olaya tepki gösterdi.

'Cem Yılmaz'ı karalama kampanyası yapıyorlar' diyen bir takipçisine de ünlü komedyen şu yanıtı verdi;









