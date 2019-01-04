Şeyma’nın ablasından Acun Ilıcalı paylaşımı

Her hafta perşembe günü sosyal medya hesaplarından geçmiş dönemlere ait görüntüler paylaşan ünlüler kimi zaman yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini şaşırtıyor.

Bu haftanın şaşkınlık yaratan TBT’sine imza atan isim Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Acıl oldu. Yetenek Sizsiniz programında bir dönem sunuculuk yapan Kübra Acıl 2011 yılına ait görüntüsünü; “Yetenek Sizsinizdeki son görevimdi. Benim için çok güzel geçen bir sezondu 2011 senesinden” notuyla paylaştı.



