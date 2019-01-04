TREND

Şeyma’nın ablasından Acun Ilıcalı paylaşımı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 04.01.2019 10:07 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız yıla damga vuran boşanmalardan biri olan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ayrılığı tazeliğini korurken Subaşı'nın ablası Kübra'dan şaşırtan bir paylaşım geldi.

Her hafta perşembe günü sosyal medya hesaplarından geçmiş dönemlere ait görüntüler paylaşan ünlüler kimi zaman yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini şaşırtıyor.

Bu haftanın şaşkınlık yaratan TBT’sine imza atan isim Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Acıl oldu. Yetenek Sizsiniz programında bir dönem sunuculuk yapan Kübra Acıl 2011 yılına ait görüntüsünü; “Yetenek Sizsinizdeki son görevimdi. Benim için çok güzel geçen bir sezondu 2011 senesinden” notuyla paylaştı.


PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Kaçırılan kızına canlı yayında kavuştu! Milyonları ağlatan anlarKaçırılan kızına canlı yayında kavuştu! Milyonları ağlatan anlar
Yıldız futbolcudan Nusret'e öpücükYıldız futbolcudan Nusret'e öpücük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şeyma subaşı ACUN ILICALI kübra acıl Yetenek Sizsiniz instagram

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Acun Ilıcalı bombayı patlattı MasterChef yarışmacısı Survivor 2019'da

Acun Ilıcalı bombayı patlattı MasterChef yarışmacısı Survivor 2019'da

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Topa tuttu: RTÜK ne işe yarar?

Topa tuttu: RTÜK ne işe yarar?

Sevişme sahneleri dizinin önüne geçti

Sevişme sahneleri dizinin önüne geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esra Erol'da kaçırılan Ece canlı yayında kurtarıldı!

Kaçırılan kızına canlı yayında kavuştu! Milyonları ağlatan anlar

Yıldız futbolcudan Nusret'e öpücük

Yıldız futbolcudan Nusret'e öpücük

La Casa de Papel’in Berlin’i Pedro Alonso: Bu dizide Messi olmayı seçtim

Bu dizide Messi olmayı seçtim

Kazançları dudak uçuklatıyor! İşte 2018'de en çok kazanan modeller

Kazançları dudak uçuklatıyor! İşte 2018'de en çok kazanan modeller

Tammy Hembrow’dan mükemmel kalçanın sırrı

Tammy Hembrow’dan mükemmel kalçanın sırrı

Doğa Rutkay: Anayım ben ana!..

'Bakımsızlık, halsizlik... Anayım ben ana!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.