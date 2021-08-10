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  4. Şeyma Subaşı annesiyle dans etti! Babası "Yandık" dedi

Şeyma Subaşı annesiyle dans etti! Babası "Yandık" dedi

10.08.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve ailesiyle birlikte tekne tatiline çıktı. Subaşı teknede annesinin dans ettiği anları paylaştı. Şeyma Subaşı'nın babasının yorumu ise sosyal medyada gündem oldu.

Evlilik hazırlığı yaparken bebeğini düşüren ve Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı sevgilisiyle barıştıktan sonra soluğu Bodrum'da aldı. Orman yangınlarına rağmen Bodrum tatilindeki keyifli anlarını paylaştığı için tepki çeken Subaşı tatiline annesi, babası ve sevgilisiyle devam ediyor.

Ailesiyle tatildeki keyifli anlarını paylaşan Subaşı annesinin dans ettiği anları da paylaştı. Annesiyle birlikte daha sonra dans etmeye başlayan Şeyma Subaşı'nın babası ise o anlarda yaptığı yorumla gündem oldu.

Şeyma Subaşı, annesi, babası ve Mısırlı sevgilisiyle tekne tatilinde!Şeyma Subaşı, annesi, babası ve Mısırlı sevgilisiyle tekne tatilinde!

Subaşı'nın babası eşi ve kızının dans ettiği anlarda"Anasına bak kızını al diyecekler, yandık..." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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