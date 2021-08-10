Şeyma Subaşı annesiyle dans etti! Babası "Yandık" dedi

Evlilik hazırlığı yaparken bebeğini düşüren ve Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı sevgilisiyle barıştıktan sonra soluğu Bodrum'da aldı. Orman yangınlarına rağmen Bodrum tatilindeki keyifli anlarını paylaştığı için tepki çeken Subaşı tatiline annesi, babası ve sevgilisiyle devam ediyor.

Ailesiyle tatildeki keyifli anlarını paylaşan Subaşı annesinin dans ettiği anları da paylaştı. Annesiyle birlikte daha sonra dans etmeye başlayan Şeyma Subaşı'nın babası ise o anlarda yaptığı yorumla gündem oldu.

Subaşı'nın babası eşi ve kızının dans ettiği anlarda"Anasına bak kızını al diyecekler, yandık..." dedi.



