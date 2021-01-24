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Şeyma Subaşı aşka geldi! 'Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim'

24.01.2021 08:24 | Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı aşka geldi! 'Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim'

Yeni sevgilisiyle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, pandemi dönemi olmasına rağmen yurt dışı tatillerine ara vermeden devam ediyor. Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisine aşkını ilan edince yine gündem oldu.

İtalyan DJ Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra yeni aşka yelken Şeyma Subaşı, aşk paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. Özel hayatı ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, son olarak Amerika’da sevgilisi ile sürat teknesi kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Paylaşımın altına “sadece sen ve ben” notunu düşen Subaşı’nın, sık sık sevgilisine sarılması da dikkat çekti.

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Şeyma Subaşı, paylaştığı yeni fotoğraflarla aşkını ilan etti.

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Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisinin birinci ayını kutladı. Şeyma Subaşı paylaşımına “Bir ayda tüm dünyada favori insanım oldun. Seni çok seviyorum Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim.”

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