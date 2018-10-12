MAGAZİN

Şeyma Subaşı aşkın ilk yılına götürdü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.10.2018 22:58 | Son Güncelleme

Kısa bir süre önce Bebek'te sağlıklı ve organik yemekler sattığı bir mekan açan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini 2009 yılına götürdü.

Şeyma Subaşı aşkın ilk yılına götürdü!

Acun Ilıcalı ile 2017 yılında Marsilya’daki Türk Konsolosluğu’nda kıyılan nikahla evlenen Şeyma Subaşı, kısa bir süre önce Bebek’te bir mekan açmış ve burada sağlıklı ürünler satmaya başlamıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan ve üç milyona yaklaşan takipçisiyle sürekli olarak etkileşimde bulunan Subaşı bu defa eşi Acun Ilıcalı ile yıllar önce henüz ilişkilerinin başlarındayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Subaşı, ’19. yaşımı beraber kutlamıştık’ notuyla paylaştığı fotoğrafıyla takipçilerini 2009 yılına götüren Şeyma Subaşı bir yandan da hızla geçen zamana göndermede bulundu.

seyma

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı

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