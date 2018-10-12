Şeyma Subaşı aşkın ilk yılına götürdü!

Acun Ilıcalı ile 2017 yılında Marsilya’daki Türk Konsolosluğu’nda kıyılan nikahla evlenen Şeyma Subaşı, kısa bir süre önce Bebek’te bir mekan açmış ve burada sağlıklı ürünler satmaya başlamıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan ve üç milyona yaklaşan takipçisiyle sürekli olarak etkileşimde bulunan Subaşı bu defa eşi Acun Ilıcalı ile yıllar önce henüz ilişkilerinin başlarındayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Subaşı, ’19. yaşımı beraber kutlamıştık’ notuyla paylaştığı fotoğrafıyla takipçilerini 2009 yılına götüren Şeyma Subaşı bir yandan da hızla geçen zamana göndermede bulundu.





