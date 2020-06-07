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Şeyma Subaşı, Çeşme'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 22:07 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia ile Çeşme'de güneşin ve denizin tadını çıkarıyor. Deniz sezonunu açan Subaşı, bikinili fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Şeyma Subaşı, Çeşme'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia ve kızı Melisa Ilıcalı ile birlikte Çeşme'deki yazlık evinde tatil yapıyor.

Daha önce havuz başından fotoğraflar paylaşan Subaşı, havaların iyice ısınmasıyla birlikte deniz sezonunu da açtı. Subaşı plajda çekilen bikinili fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

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Instagram'da 3,2 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı'nın paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.
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PLAJDA MİDYE DOLMA KEYFİ

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia , plajda midye dolma keyfi yaparken ise hayranları tarafından görüntülendi.

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Subaşı, bu fotoğrafın ardından da Instagram hesabından hikayeler bölümünden midye dolmaların ve denizin yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

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