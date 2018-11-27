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Şeyma Subaşı'dan boşanan Acun Ilıcalı'ya Gülben Ergen'den destek geldi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.11.2018 19:45 | Son Güncelleme

Gülben Ergen, dün eşi Şeyma Subaşı'dan boşanan Acun Ilıcalı'ya Instagram hesabından paylaştığı mesajla destek oldu.

Şeyma Subaşı'dan boşanan Acun Ilıcalı'ya Gülben Ergen'den destek geldi!

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı Pazartesi günü 1 yıl 2 ay süren evliliklerini Silivri Adliyesi'ne giderek 9 dakikada bitirdi. Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ya aylık 125 bin TL nafaka verecek. 10 milyon TL'lik bir ev alıp kızları Melisa'nın (5) üzerine yapacak. Ayrıca Melisa'nın eğitim, sağlık giderlerini karşılayacak. Çiftin kızlarının velayeti annede kaldı.

'GEÇMİŞ OLSUN'

Boşanmanın ardından Gülben Ergen'den Acun Ilıcalı'ya destek mesajı geldi: ''Acun iyilikleri, vefası, bizdenliği, mütevazılığı, zekası, çalışkanlığı ve sonsuz başarıları ile Acun'dur. Hayırlısı olsun. Geçmiş olsun.''

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Anahtar Kelimeler:
>>Gülben Ergen Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı

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