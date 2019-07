Acun Ilıcalı ile evliliğini bitirdikten sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftaki notla yine adından söz ettirmeyi başardı.

"KOMİK VE ŞAPSAL BİR KIZIM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Şeyma Subaşı, paylaştığı fotoğrafa, "Nerede kalmıştım? Ah 'you can't make everyone happy you are not pizza or avocadoor nutella. Kabul edin komik ve şapsal bir kızım ve beni çok seviyorsunuz" notunu ekledi.