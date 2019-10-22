Şeyma Subaşı'dan Jet Sosyete dizisindeki göndermeye yanıt!

Yeni sezonuyla dijital platformda yayınlanmaya başlayan Jet Sosyete dizisinin son bölümünde Şeyma Subaşı'ya gönderme yapıldı. Dizinin yeni bölümünde Gizem yazar olur ve “Basit Gizem” adıyla bir kitap çıkardı.

Şeyma Subaşı'nın 'Sadece Şeyma' kitabındaki "Herkesi mutlu edemezsin çünkü pizza değilsin" sözleri olay olmuştu. Dizide kitap yazan Gizem’in “Herkesin seni ezmesine izin veremezsin çünkü sen avokado değilsin” şeklindeki göndermesi ise akıllara Şeyma Subaşı’yı getirdi.

Cihan Şensözlü’nün YouTube programına katılan Şeyma Subaşı kendisine yapılan göndermelere yanıt verdi. Jet Sosyete'deki o sahnenin hatırlatılması üzerine konuşan Subaşı, " “Benimle dalga geçiyorlar. Benim ismim geçince daha fazla tıklanıyor, dikkat çekiyor diye yapıyorlar. Oyuncakları gibi yaptılar beni. Peki Şeyma Subaşı gerçekten bunları takıyor mu? Etkilendiğimi ya da oturup ağladığımı mı düşünüyorlar? Hayatım en mutlu şekilde devam ediyor Onlar benim hiçbir şeyimi etkilemiş olmuyorlar ki. Ben yarın yine İbiza'ya gidiyorum. Öbür gün yine New York'a gidiyorum dedi.



