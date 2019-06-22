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Şeyma Subaşı'dan kitap eleştirilerine yanıt: 'Ben yazmadım'

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 22.06.2019 20:29 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın kitabı 'Sadece Şeyma' çıktı. Kitabından sayfaları Instagram hesabından paylaşan Subaşı, gelen eleştirilere paylaştığı bir videoyla yanıt verdi.

Şeyma Subaşı'nın 'Sadece Şeyma' adlı kitabı geçtiğimiz günlerde çıktı. Çıkan haberler ve gelen eleştirilerin ardından Subaşı, sosyal medya hesabından Sadece Şeyma adlı kitabıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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"KİTABI ÜÇ EDİTÖR KALEME ALDI"
Çıkan haberler ve gelen eleştirilerin ardından Subaşı, sosyal medya hesabından Sadece Şeyma adlı kitabıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Kitabı ben yazmadım" diyen Şeyma Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar merhaba; buradan 'Sadece Şeyma' kitabı ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. Sanırım hala anlaşılmamışım. Kitabı ben yazmadım, ben kaleme almadım. Ben çok başarılı editörlerimize kendimi anlattım. 3 ay içerisinde 5 buluşma ve 5 saat anlatmayla onlar kaleme aldılar ve yazdılar. Sadece bunu söylemek istedim. Sanırım yanlış anlaşılıyor. Ben edebiyatçıyım demedim. Sizler benim hayatımı merak ettiniz, haftada yaklaşık 130 140 milyon kişi kişi benim profilime bakıyor oldu ve Sadece Şeyma kitabı bu şekilde çıktı. Sizler sayesinde... Umarım kitabı beğenirsiniz. Kameralara veya videoya konuşma olayını yakında başaracağım, az kaldı.

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