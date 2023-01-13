Şeyma Subaşı'dan küvet pozları! Sosyal medyayı ikiye böldü

Uzun süredir Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı aldıklarını açıklamış ve 2023 senesinin Mayıs ayında evleneceğini duyurmuştu.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Subaşı, son olarak Meedo diye seslendiği sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin hediyesiyle gündeme gelmişti.

Koleksiyonunda birbirinden değerli tam 5 saati olan Şeyma Subaşı'ya sevgilisinden gelen son hediyenin maddi değeri çok konuşuldu.

Meedo sevgilisi Subaşı'ya değerli taşlarla süslü ve değeri 60 bin dolar olan bir saat hediye etti. Meedo'nun Şeyma'ya aldığı hediyelerin toplamı ise 15 milyon TL'yi aştı.

Subaşı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü isim, küvette verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Subaşı'nın paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kısmı beğenirken bir kısmı pozları eleştirdi.



