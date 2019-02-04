Şeyma Subaşı'dan merak uyandıran paylaşım!

2017 yılında Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı geçtiğimiz yılın kasım ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Son olarak bir dergiye verdiği röportajda, "Biraz fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim evet, hatta ben de kendimi dinginleştirmeye çalışıyorum ama çalışmalar hala devam ediyor" ifadelerini kullanan Subaşı son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

Subaşı yayınladığı bu kareye, "Sen kaybolmuş diyorsun, ben de buldum..." notunu düştü. Subaşı'nın fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı.

Subaşı'nın paylaşımı, aşk yaşadığı iddia edilen Fransız DJ Guido Senia'ya gönderme olarak yorumlandı.

