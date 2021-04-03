Şeyma Subaşı evleniyor mu? Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi ne iş yapıyor?

Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evililik yolunda olduğunu açıkladı. Buket Aydın'ın programına konuşan Subaşı'nın açıklamalarının ardından Mohammed Alsaloussi'nin mesleği araştırılmaya başladı. Bir süredir Miami'de olan Şeyma Subaşı yeni sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yi ailesi ile tanıştırdığı görüntüleri paylaştı. Peki, Şeyma Subaşı evleniyor mu? İşte, ayrıntılar...

ŞEYMA SUBAŞI EVLENİOR MU?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile olan evliliğinin bitmesinin ardından Şeyma Subaşı bir süre sevgilisi Guido ile birliktelik yaşamıştı. Bu ilişkiden de umduğunu bulamayan Subaşı bir süredir Miami'de yaşıyordu. Kısa süre önce birliktelik yaşamaya başladığı Mohammed Alsaloussi ile fotoğraflarını paylaşan Subaşı, Türkiye'ye döner dönmez Mısırlı sevgilisini ailesi ile tanıştırdı.

Tuzlu kahve görüntüleri ile konuşulan Subaşı'ya, Buket Aydın "evleniyor musun?" diye sordu. Bu sorunun ardından gülmeye başlayan Şeyma Subaşı sevgilisini ailesi ile tanıştırdığını ve çok iyi anlaştıklarını söyledi. Henüz evlilik teklifi almadığını ifaden Subaşı, sevgilisi ile evlilik hakkında konuştuklarını söyledi.