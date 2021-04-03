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Şeyma Subaşı evleniyor mu? Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi ne iş yapıyor?

03.04.2021 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor mu? gündemde en çok konuşulardan biri oldu. Buket Aydın'ın programında konuşan Şeyma Subaşı yeni sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yi ailesi ile tanıştırdı. Acun Ilıcalı ile boşandıktan bir sonra Guido ile birliktelik yaşayan Şeyma Subaşı bir süredir ortalarda görünmüyordu. Peki, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi kimdir ve ne iş yapıyor? İşte, ayrıntılar...

Şeyma Subaşı evleniyor mu? Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi ne iş yapıyor?

Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evililik yolunda olduğunu açıkladı. Buket Aydın'ın programına konuşan Subaşı'nın açıklamalarının ardından Mohammed Alsaloussi'nin mesleği araştırılmaya başladı. Bir süredir Miami'de olan Şeyma Subaşı yeni sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yi ailesi ile tanıştırdığı görüntüleri paylaştı. Peki, Şeyma Subaşı evleniyor mu? İşte, ayrıntılar...

ŞEYMA SUBAŞI EVLENİOR MU?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile olan evliliğinin bitmesinin ardından Şeyma Subaşı bir süre sevgilisi Guido ile birliktelik yaşamıştı. Bu ilişkiden de umduğunu bulamayan Subaşı bir süredir Miami'de yaşıyordu. Kısa süre önce birliktelik yaşamaya başladığı Mohammed Alsaloussi ile fotoğraflarını paylaşan Subaşı, Türkiye'ye döner dönmez Mısırlı sevgilisini ailesi ile tanıştırdı.

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Tuzlu kahve görüntüleri ile konuşulan Subaşı'ya, Buket Aydın "evleniyor musun?" diye sordu. Bu sorunun ardından gülmeye başlayan Şeyma Subaşı sevgilisini ailesi ile tanıştırdığını ve çok iyi anlaştıklarını söyledi. Henüz evlilik teklifi almadığını ifaden Subaşı, sevgilisi ile evlilik hakkında konuştuklarını söyledi.

MOHAMMED ALSALOUSSİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan fotoğraflarını sıklıkla paylaşıyor. Yeni sevgilisini ailesi ile tanıştırdığını ve evlilik yolunda olduklarını ifade eden Subaşı, Mohammer Alsaloussi'nin mesleği ve hayatı hakkında hiçbir açıklamada bulunmadı. Subaşı, sevgilisini kızı Melisa ile de tanıştırdı.

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Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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