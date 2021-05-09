Şeyma Subaşı hamile mi? Sosyal medya bunu konuşuyor

Mohammed Alsaloussi ile aşkı tam gaz devam eden Şeyma Subaşı, bu kez de şok bir iddiayla gündeme geldi.

Instagram'da 'We Wont Lie Mag' isimli hesap, Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisinden hamile kaldığını iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde gittiği Dubai'de aşkının ailesiyle de tanışan Şeyma Subaşı'nın haziran ayında Dubai'de nikah masasına oturacağı da dedikodular arasında.

Şeyma Subaşı hakkındaki hamilelik iddiasını güçlendiren olay ise Subaşı'nın geçtiğimiz haftalarda geldiği İstanbul'da özel bir hastaneye gitmesi oldu.

Maslak'taki hastanede kadın doğum uzmanına görünen Şeyma'nın içeriye hemşirenin dahi alınmasını istemediği öne sürüldü.

