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Şeyma Subaşı iflasın eşiğinde! Acun Ilıcalı yıllık kirasını ödemişti

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 20.10.2019 09:03 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı'nın geçen yıl açtığı ve 1 yıllık kirası eski eşi Acun Ilıcalı tarafından ödenen mekanda işlerin iyi gitmediği öne sürüldü. Acun'un ödediği kira süresinin bittiği ve Şeyma'nın 60 bin TL'lik kirası bulunan kafeyi kapatabileceği iddia edildi.

Şeyma Subaşı iflasın eşiğinde! Acun Ilıcalı yıllık kirasını ödemişti

Şeyma Subaşı, geçen yıl Bebek'te sağlıklı ürünler satacağını söylediği Healthyish Cafe'yi açmış ve yaptığı büyük açılışta birbirinden ünlü misafirlerini konuk etmişti. Ancak Subaşı'nın kafesinde işlerin kötüye gittiği iddiası magazin gündemini karıştırdı.

Şeyma'nın mekanıyla ilgili yapılan haberlerin neredeyse tamamında Acun Ilıcalı'nın buranın bir yıllık kirasını ödediği şeklinde bir bilgi vardı.

Şeyma Subaşı, arkadaşlarının katılımıyla geçtiğimiz gün kafesinin açılışının birinci yılını verdiği partiyle kutladı. Takipçileriyle bu mutluluğu paylaşan Subaşı'nın magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre işleri kötüye gidiyor. Bir yılın dolmasıyla birlikte Acun Ilıcalı'nın sağladığı 'kira garantörlüğü' de bitti.

Aylık 125 bin TL nafaka alan Subaşı, 60 bin TL kirasını kendi verecek ya da kafesini kapatacak.

VARLIĞINI DAHA NE KADAR SÜRDÜRECEK?

Yıllık kirası peşin ödenmiş mekanında işlerini yürüten Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki işletmesinin, ortaya atılan iddiaların doğru çıkması durumunda varlığını daha ne kadar sürdüreceği merak konusu oldu.

Bu iddialar sonrası sosyal medyada Şeyma Subaşı gündem oldu ve ünlü isme yorum ve eleştiri yağdı.

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