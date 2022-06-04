Şeyma Subaşı ile Şevval Şahin barıştı! Birlikte tatile çıktılar

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Daha önce aralarından su sızmayan Şeyma Subaşı ve 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in, eski sevgilileri nedeniyle küstüğü iddia edilmişti.

Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi ile Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral'ın kavga ettiğine ilişkin haberler basına yansıdı. Şahin'in, Marcus Aral'dan ayrıldıktan sonra Alsaloussi ile buluştuğunun iddia edilmesiyle dostların arasındaki ipler kopmuştu.

TATİLE ÇIKTILAR

Ancak Subaşı ile Şahin buzları eritti. İkili, dün Bodrum Demirbükü Koyu'nda tatil yaparken görüntülendi.

Subaşı denizin tadını çıkarırken, Şevval Şahin ise güneşlenmekle yetindi.



Şahin, plajda sık sık telefonuyla da ilgilendi. Bir süredir aralarının bozuk olduğuna ilişkin haberlerle gündeme gelen dostlar, tatile birlikte çıkarak 'barıştık' mesajı verdi.





