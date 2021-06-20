Şeyma Subaşı kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifini kabul ettiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin doğum gününü romantik karelerle kutladı.

Şeyma Subaşı'nın doğum günü için tercih ettiği elbise de dikkat çekti. Kasığına kadar derin yırtmacı olan mini bir elbiseye giyen Subaşı'ya beğeni yağdı.

Hamilelik iddialarıyla gündeme gelen Subaşı fiziğiyle resmen düşman çatlattı.

Sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını da paylaşan Şeyma Subaşı, Instagram gönderisine "Senin ne kadar muhteşem bir insan olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez..."Aile olmak için sabırsızlanıyorum. Harika bir koca ve baba olmanı izlemek için sabırsızlanıyorum. Birlikte paylaşacağımız gelecek için çok heyecanlıyım aşkım" notunu yazdı.



