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Şeyma Subaşı leopar desenli bikinisiyle yine gündemde

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 12:35 | Son Güncelleme

Ibiza'da sevgilisi Guido Senia ile tatil yapan Şeyma Subaşı, leopar desenli bikinisiyle yaptığı sosyal medya paylaşımı yine çok konuşuldu.

Şeyma Subaşı leopar desenli bikinisiyle yine gündemde

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia'yı takipten çıkaran ve hemen ardından ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, tekrar takibe aldığı sevgilisi Guido Senia'nın yanına gitti.

Siyah-beyaz leopar desenli bikinisiyle poz veren Subaşı, sevgilisi Guido'nun da karede olduğu fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. 100 bin beğeni alan Subaşı'nın paylaşımına "Biz de burada yağmurla boğuşuyoruz" yorumları geldi.

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Şeyma Subaşı, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurmuştu. Subaşı, saçlarını kalp şekline haline getirerek yatakta verdiği pozu ile istemsizce de olsa göğüs dekoltesi de vermişti.

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Şeyma Subaşı Şeyma Subaşı bikini

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