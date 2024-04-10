Şeyma Subaşı leopar trendine uydu! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Hiçbir dönem modası geçmeyen leopar deseni 2024 trendleri arasında.

Tasarımcı Wales Bonner'ın aşırı popüler olan Adidas Samba’larında Michael Kors'un 2024 İlkbahar/Yaz defilesinin ön sırasına kadar leopar deseni birçok alanda moda dünyasını domine etmeye devam ediyor.

Tabii hal böyle olunca Şeyma Subaşı geri kalır mı? Sosyal medya hesabından bu yazın ilk bikinili paylaşımını yapan Subaşı modaya uydu, leopar deseni tercih etti.

Ülke ülke gezerek tatil yapan ünlü isim fit görünümüyle ve leopar desenli takımıyla birçok yorum aldı.



Subaşı'nı görenler "Fiziğin efsane", "Spor boşa gitmemiş", "Efsane görünüyorsun" yorumlarında bulundu.







