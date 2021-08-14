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Şeyma Subaşı minik bikinisiyle paylaştı! "Vücudum her zaman iyiydi..."

14.08.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, vermiş olduğu bikinili pozuyla yine magazin gündemine oturdu.

Şeyma Subaşı minik bikinisiyle paylaştı! "Vücudum her zaman iyiydi..."

Evlilik hazırlığı yaparken bebeğini düşüren ve Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı sevgilisiyle barıştıktan sonra soluğu Bodrum'da aldı.
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Subaşı geçtiğimiz günlerde de annesi, babası ve sevgilisiyle birlikte tekne tatili yapmıştı.

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Bodrum tatiline devam eden Subaşı yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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Subaşı son olarak minik bikinisiyle verdiği pozları paylaştı.

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Gönderisine "Sadece şu an değil, vücudum kendimi tanıdığımdan bu yana çok iyiydi. Vücudunuza nasıl davrandığınız, kendinize nasıl davrandığınızla ilgili. Mutlu vücut, mutlu zihin." notunu düşen Subaşı'nın paylaşımını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

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Şeyma Subaşı Instagram
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