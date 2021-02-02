Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisinin lüks arabasıyla hava attı

İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.

Aşkını gizleme gereksinimi duymayan Şeyma Subaşı, Mohammed Al Saloussi ile birinci ayını Instagram hesabından kutladı. Subaşı'nın, "Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim" sözleri dikkat çekti.

Subaşı şimdi de zengin sevgilisinin lüks aracıyla hava attı. Mclaren Senna önünde poz veren Subaşı olay oldu.

Daha önce de sevgilisinin otomobillerini gösteren Şeyma Subaşı şimdi de lüks aracın önünde plaka detayına dikkat çekerek poz verdi.

Subaşı'nın bu paylaşımına "Sevgililerinin parasıyla yaşıyorsun" yorumları yapıldı.



