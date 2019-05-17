Şeyma Subaşı'nın bitmeyen çilesi: Ayakları

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yılın son günlerinde Acun Ilıcalı ile olan evliliğini sürpriz bir şekilde bitirmişti.

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Instagram paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Subaşı, bu kez de ayaklarıyla gündeme geldi.

Şeyma Subaşı'nın yayınladığı bu kareye bir takipçisi, "Ayaklar 45?" yorumunu yaptı. Sosyetik isim ise gelen yoruma, "38 numara ama neden çok büyük duruyor ben de bilmiyorum. Belki bileklerim çok ince diyedir" cevabını verdi.

Subaşı bu diyalogdan sonra harekete geçti. Aynı fotoğrafını bu kez ayaklarını keserek yayınladı.

