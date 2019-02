Çıktığı kayak tatilinden fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı'ya aşk yaşadığı Guido Senia'dan yorum gecikmedi.

DJ Guido Senia, Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına, "Oh oh oh" yorumunu yaptı. Kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni alan Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına takipçileri de sessiz kalmadı.

Subaşı'nın bir takipçisi fotoğrafa, "Enişte mutluluklar. Mutluluğun en güzelini hak ede,n tek başına her şeyi yapabileceğini gösteren güçlü kadın hep böyle kal' yorumunu yaptı.