MAGAZİN

Şeyma Subaşı'nın kitabı ön satışa çıktı! 'Bunları unutmadan okuyun'

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.06.2019 14:17 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yeni aşkı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Şeyma Subaşı'nın bir süredir konuşulan kitabı ön satışa çıktı.

Şeyma Subaşı'nın kitabı ön satışa çıktı! 'Bunları unutmadan okuyun'

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra Fransız DJ Guido Senia ile sevgili olan Şelma Subaşı'nın bir süredir hazırlığını yaptığı kitabı ön satışa çıktı.

Acun Ilıcalı ile evliliği ve boşanması ile adından söz ettiren Şeyma Subaşı Sadece Şeyma adını verdiği bir kitap yazdı.

İnternet üzerinde satışa başlanan kitapla ilgili kısa bir tanıtım metni yayınlandı. Subaşı'nın kitabının tanıtım metnindeki şu sözler dikkat çekti:

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“Hatırladığım ilk anı neydi?

Annemle babamın bana sıkıca sarıldığı aklıma geliyor.

Hepimizin güldüğünü hatırlıyorum sonra. Ve anneannemin masallarını.

İlk anılarımı bulutlar üzerindeymişim gibi hatırlıyorum, sonrası fırtına... hepinizin bildiği gibi... ve şimdi yine pembe bulutlar... hepimizin yaşadığı gibi...

Ben de bir annenin gözünün nuru, bir babanın altın saçlı kızıyım. Ve küçük bir kız çocuğunun, kucağında uyumayı çok sevdiği annesiyim.

Bunları unutmadan okuyun isterim hayatımı...”

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bir evlilik yapmayıp da!adını sanını dahi bilmediğimiz,o kadar çok yazarımızın harika içerikli kitapları var ki...Acun bir kitap yazsaydı,8Taş ve Televole muhabirliğinden ,TV Kanalı satın alabilecek muhteşem Finans(!)ilizyonu anlatımıyla;bu gizemi okumak için bir okur kitlesi edinebilirdi.Seyma Subaşını nasıl bilirdiniz Eyyyy Kitap Kurdu halkım;)?
MARABA ŞEYMA SUBAŞI https://youtu.be/WGb7Goghjko
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