Şeyma Subaşı'nın panik anları: Fotoğrafları yayınlamayın

Acun Ilıcalı ile sürpriz bir şekilde boşanan Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. İtalyan DJ Guido Senia Türkiye’ye geldi.
Çift önce ki gün Subaşı’nın Bebek’te ki kafesine gitti. Acun Ilıcalı’nın kendisine tahsis ettiği SMA (Şeyma Melisa Acun) plakalı aracıyla gelen çift gazetecileri karşısında görünce şaşırdı. Şeyma Subaşı koşar adım kendi mekanına girerken, fotoğraflarının yayınlanmamasını rica etti. (Sözcü)
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